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10.08.2026 06:31:29
Japan Oil Transportation: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Japan Oil Transportation hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 46,76 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 60,36 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Japan Oil Transportation im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,10 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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