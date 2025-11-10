Japan Oil Transportation stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Japan Oil Transportation hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 93,05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 55,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,13 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,83 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at