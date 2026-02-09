|
Japan Oil Transportation verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Japan Oil Transportation hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 156,07 JPY, nach 150,84 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,16 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
