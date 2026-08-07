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07.08.2026 06:31:29
Japan Petroleum Exploration: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Japan Petroleum Exploration gab am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 12,66 JPY gegenüber 61,41 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 82,84 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 65,11 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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