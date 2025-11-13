Japan Petroleum Exploration legte Quartalsergebnis vor

Japan Petroleum Exploration präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 44,31 JPY, nach 37,57 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 94,14 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 85,30 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at