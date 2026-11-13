Japan Petroleum Exploration legte Quartalsergebnis vor

Japan Petroleum Exploration ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Japan Petroleum Exploration die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 107,73 JPY, nach 44,31 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 87,55 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 85,30 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at