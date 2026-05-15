15.05.2026 06:31:29

Japan Petroleum Exploration: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Japan Petroleum Exploration hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 53,31 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Japan Petroleum Exploration 26,25 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Japan Petroleum Exploration in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 80,02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 114,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 208,74 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 314,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 340,34 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 389,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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