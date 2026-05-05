Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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05.05.2026 15:47:20

Japan pivots Indo-Pacific strategy toward Southeast Asia

Prime Minister Sanae Takaichi used a visit to Vietnam to update Japan's Indo-Pacific strategy, putting energy security, critical minerals and ASEAN resilience at its center.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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