Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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05.05.2026 15:47:20
Japan pivots Indo-Pacific strategy toward Southeast Asia
Prime Minister Sanae Takaichi used a visit to Vietnam to update Japan's Indo-Pacific strategy, putting energy security, critical minerals and ASEAN resilience at its center.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
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05.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
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05.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
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05.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
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05.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
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05.05.26
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04.05.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer (finanzen.at)
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04.05.26
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04.05.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)