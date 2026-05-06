Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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06.05.2026 02:43:19
Japan pivots Indo-Pacific strategy toward Southeast Asia
Prime Minister Sanae Takaichi used a visit to Vietnam to update Japan's Indo-Pacific strategy, putting energy security, critical minerals and ASEAN resilience at its center.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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