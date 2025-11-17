|
JAPAN POST BANK: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
JAPAN POST BANK hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 37,92 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 35,00 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 622,88 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN POST BANK 410,07 Milliarden JPY umgesetzt.
