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16.11.2026 06:31:29
JAPAN POST BANK: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
JAPAN POST BANK stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 57,27 JPY. Im letzten Jahr hatte JAPAN POST BANK einen Gewinn von 37,92 JPY je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 797,51 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 622,88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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