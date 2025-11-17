JAPAN POST BANK präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JAPAN POST BANK präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN POST BANK 0,230 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 4,22 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN POST BANK 2,75 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at