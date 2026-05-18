JAPAN POST BANK: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

JAPAN POST BANK hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JAPAN POST BANK ein EPS von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 4,40 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,980 USD. Im letzten Jahr hatte JAPAN POST BANK einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 16,40 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 15,65 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at