JAPAN POST BANK: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

JAPAN POST BANK gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 49,85 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 29,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 728,61 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 504,40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at