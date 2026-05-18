18.05.2026 06:31:29

JAPAN POST BANK stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JAPAN POST BANK stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41,49 JPY. Im Vorjahresviertel waren 29,34 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 690,19 Milliarden JPY – ein Plus von 31,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JAPAN POST BANK 524,89 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 147,10 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei JAPAN POST BANK ein Gewinn pro Aktie von 114,60 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,58 Prozent auf 2 470,90 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 385,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt pendelt um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex bewegt sich aufwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen