JAPAN POST BANK stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JAPAN POST BANK stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41,49 JPY. Im Vorjahresviertel waren 29,34 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 690,19 Milliarden JPY – ein Plus von 31,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JAPAN POST BANK 524,89 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 147,10 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei JAPAN POST BANK ein Gewinn pro Aktie von 114,60 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,58 Prozent auf 2 470,90 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 385,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at