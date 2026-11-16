JAPAN POST BANK vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JAPAN POST BANK hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat JAPAN POST BANK mit einem Umsatz von insgesamt 5,01 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 18,53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at