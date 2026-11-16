JAPAN POST: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

JAPAN POST hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 39,15 JPY. Im letzten Jahr hatte JAPAN POST einen Gewinn von 25,25 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 2 849,09 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2 827,89 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at