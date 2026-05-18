JAPAN POST gewährte Anlegern Blick in die Bücher

JAPAN POST hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,63 Prozent zurück. Hier wurden 18,88 Milliarden USD gegenüber 20,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,860 USD. Im letzten Jahr hatte JAPAN POST einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 74,50 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 73,71 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at