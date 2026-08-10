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10.08.2026 06:31:29
JAPAN POST hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
JAPAN POST stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 45,07 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 22,78 JPY je Aktie vermeldet.
JAPAN POST hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2 924,35 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2 770,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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