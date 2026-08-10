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10.08.2026 06:31:29
JAPAN POST INSURANCE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
JAPAN POST INSURANCE gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,72 JPY gegenüber 31,06 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 804,01 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 799,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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