|
17.11.2025 06:31:29
JAPAN POST INSURANCE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
JAPAN POST INSURANCE gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,05 Milliarden USD – eine Minderung von 19,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,48 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!