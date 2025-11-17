JAPAN POST INSURANCE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JAPAN POST INSURANCE gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,05 Milliarden USD – eine Minderung von 19,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,48 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at