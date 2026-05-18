JAPAN POST INSURANCE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JAPAN POST INSURANCE hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 154,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,35 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,71 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,710 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat JAPAN POST INSURANCE im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 11,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,47 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 23,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at