JAPAN POST INSURANCE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JAPAN POST INSURANCE hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,78 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 20,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at