17.11.2025 06:31:29
JAPAN POST INSURANCE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
JAPAN POST INSURANCE stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 159,38 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 109,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1 115,65 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 891,59 Milliarden JPY.
