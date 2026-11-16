JAPAN POST INSURANCE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JAPAN POST INSURANCE hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 48,89 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JAPAN POST INSURANCE 53,13 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JAPAN POST INSURANCE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 761,36 Milliarden JPY im Vergleich zu 891,60 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at