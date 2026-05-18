JAPAN POST INSURANCE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JAPAN POST INSURANCE lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 46,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 34,00 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 682,84 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260,49 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 153,81 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 107,52 JPY je Aktie erzielt worden.

JAPAN POST INSURANCE hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3 084,33 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3 514,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at