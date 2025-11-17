JAPAN POST mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JAPAN POST stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 25,25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 20,64 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 2 827,89 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2 716,03 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at