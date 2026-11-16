JAPAN POST präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JAPAN POST hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JAPAN POST 0,170 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 17,89 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at