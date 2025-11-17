JAPAN POST vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JAPAN POST stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN POST 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JAPAN POST im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 18,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at