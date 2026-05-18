JAPAN POST vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JAPAN POST präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 40,99 JPY gegenüber 34,84 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,87 Prozent zurück. Hier wurden 2 962,29 Milliarden JPY gegenüber 3 081,66 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 129,14 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 119,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,10 Prozent auf 11 226,24 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte JAPAN POST 11 237,57 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at