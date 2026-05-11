JAPAN POWER FASTENING präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JAPAN POWER FASTENING äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,94 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,500 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 1,14 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JAPAN POWER FASTENING 1,17 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at