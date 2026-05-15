Japan präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Japan veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,42 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Japan ein EPS von 6,54 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Japan im vergangenen Quartal 2,37 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Japan 2,05 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at