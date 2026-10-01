Japan Process Development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Japan Process Development hat am 30.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,07 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Japan Process Development ein EPS von 27,11 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Japan Process Development mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at