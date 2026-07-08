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08.07.2026 06:31:29
Japan Process Development: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Japan Process Development stellte am 07.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28,91 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Japan Process Development ein EPS von 24,35 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 3,20 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,85 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 117,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 152,76 JPY je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Japan Process Development 12,12 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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