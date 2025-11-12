Japan Property Management Center hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Japan Property Management Center hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,41 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Japan Property Management Center ein EPS von 26,87 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Japan Property Management Center 14,58 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14,59 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at