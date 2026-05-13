Japan Property Management Center legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Japan Property Management Center lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 34,42 JPY, nach 30,06 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent auf 14,95 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at