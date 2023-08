Japan Property Management Center öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Japan Property Management Center präsentierte in der am 08.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Das EPS wurde auf 21,95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 22,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,30 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at