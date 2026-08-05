Japan Property Management Center öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Japan Property Management Center hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 51,33 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Property Management Center 27,17 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,08 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 14,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at