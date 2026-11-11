Japan Property Management Center präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Japan Property Management Center lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 29,52 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 29,41 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,68 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Japan Property Management Center einen Umsatz von 14,58 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at