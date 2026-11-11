|
11.11.2026 06:31:29
Japan Property Management Center präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Japan Property Management Center lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 29,52 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 29,41 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,68 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Japan Property Management Center einen Umsatz von 14,58 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!