Japan Pulp Paper präsentierte Quartalsergebnisse

Japan Pulp Paper hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 14,47 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Japan Pulp Paper noch ein Gewinn pro Aktie von -1,990 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 142,39 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 156,95 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at