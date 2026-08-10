Japan Pulp Paper stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Japan Pulp Paper hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 16,42 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Japan Pulp Paper 9,46 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 156,28 Milliarden JPY – ein Plus von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Japan Pulp Paper 144,74 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at