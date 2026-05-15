Japan Pulp Paper verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Japan Pulp Paper präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 4,82 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,98 Prozent auf 163,84 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 148,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 39,50 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 61,44 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 606,78 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 554,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at