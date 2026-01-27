|
JAPAN PURE CHEMICAL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
JAPAN PURE CHEMICAL hat am 26.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 140,06 JPY gegenüber 88,27 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat JAPAN PURE CHEMICAL 4,73 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
