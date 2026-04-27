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27.04.2026 06:31:29
JAPAN PURE CHEMICAL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
JAPAN PURE CHEMICAL hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 63,76 JPY. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN PURE CHEMICAL 42,93 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JAPAN PURE CHEMICAL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 127,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,81 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,55 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
In Sachen EPS wurden 311,86 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JAPAN PURE CHEMICAL 273,73 JPY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat JAPAN PURE CHEMICAL 18,07 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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