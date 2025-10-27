JAPAN PURE CHEMICAL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

JAPAN PURE CHEMICAL lud am 24.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 84,64 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 95,47 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 4,13 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,25 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at