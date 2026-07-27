JAPAN PURE CHEMICAL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JAPAN PURE CHEMICAL hat am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,25 JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 6,15 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,41 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at