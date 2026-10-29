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29.10.2026 06:31:29
JAPAN PURE CHEMICAL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
JAPAN PURE CHEMICAL hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 104,35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 84,64 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,13 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,73 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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