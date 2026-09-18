Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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18.09.2026 04:56:35
Japan raises interest rate to new 31-year high to curb rising prices
Central banks around the world have hiked rates as high energy prices are pushing up inflation.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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