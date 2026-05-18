Japan Resistor MfgCo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Japan Resistor MfgCo hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -46,53 JPY. Ein Jahr zuvor waren -96,830 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,38 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at