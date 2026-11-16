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16.11.2026 06:31:29
Japan Resistor MfgCo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Japan Resistor MfgCo lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Japan Resistor MfgCo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 34,12 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -40,500 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 1,73 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Japan Resistor MfgCo 1,44 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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